الحوثيون: لا نهدد أي دولة ونستهدف السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية

أكدت جماعة الحوثي، أن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر يهدف إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت جماعة الحوثي: "نحن لا نمثل أي تهديد لأي دولة لأننا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو المواني الإسرائيلية".

وأشارت جماعة الحوثي نقلا عن وكالة رويترز، أن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، هدد الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة سفن الدول المنضمة للتحالف الأمريكي لحماية السفن في البحر الأحمر.

وحسب قناة “العالم” الإيرانية، قال القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، إن أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر.