مانشستر سيتي يتقدم بهدف نظيف على أوراوا ريد في نصف نهائي مونديال الأندية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية، بتقدم السيتي بهدف نظيف أحرز مدافع الفريق اليابانى في مرماه.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

ويغيب عن قائمة مانشستر سيتي، هدافه النرويجي إيرلينج هالاند بسبب الإصابة، فيما يجلس الأرجنتيني جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء دون رأس حربة، حيث يتكون خطه الأمامي من برناردو سيلفا وفيل فودين وجاك جريليش.



وسيؤدي الإسباني رودري كما جرت العادة، دور لاعب الارتكاز، وسيتحرك أمامه كل من ماتيو كوفاسيتش وماثيوس نونيز.

وسيقف جون ستونز إلى جانب مانويل أكانجي في عمق الخط الخلفي، فيما يبقى البرتغالي روبن دياز على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر سيتي: إيدرسون، ووكر، ستونز، أكانجي، أكي، رودري، كوفاسيتش، نونيز، سيلفا، فودين، جريليش.

أوراوا: نيشيكاوا، سيكيني، شولز، هويبراتن، أكيموتو، إيتو، إيواوو، أوكوبو، ياسووي، كويزومي، مارتينيز.