القناة 13 العبرية: نتنياهو يطلب تأجيل جلسات محاكمته بحجة انشغاله بالحرب

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو طلب تأجيل جلسات محاكمته، بداعي أنه مشغول بالحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وفي مطلع هذا الشهر، أفادت وسائل الإعلام العبرية، باستئناف محاكمة نتنياهو، في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد عودة العمل في المحاكم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن آخر جلسة في المحاكمة كانت يوم 27 سبتمبر، وقالت "لقد مرت أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام، وما زالت المحاكمة في مرحلة الادعاء".

ووفقا لوسائل الإعلام فأنه من المتوقع أن يشهد محققو الشرطة وهيئة الأوراق المالية الذين حققوا في القضية رقم 4000 – قضية بيزك، ويُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

وبحسب وسائل الإعلام ستستمر الأدلة في القضية 4000، مع توصية القضاة للنيابة بالانسحاب من تهمة الرشوة في القضية والاستمرار فقط في جريمة خيانة الأمانة.