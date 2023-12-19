طريقة عمل حمص الشام في المنزل

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل حمص الشام.

المكونات :

2 كوب كبير من الحمص الشامي.

4 فصوص من الثوم

3 حبات طماطم طازجة كبيرة الحجم.

كوب واحد كبير من عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من (الشطة البودر) الحار

4 أكواب كبيرة من الماء.

الطريقة

نقوم بتنقية الحمص جيدا للتخلص من أي شوائب ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الجاري ثم نضع الحمص في إناء به ماء منقوع لمدة ليلة كاملة من المساء إلى الصباح.

نغسل الطماطم جيدا ثم نقطعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ثم نضعها في الخلاط الكهربي مع قليل من الماء ونخفقه حتى يصبح عصير ثم تصفيته ونتركه جانبا.

تقشير الثوم ثم هرسه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

في قدر على النار به ماء نضع الحمص بعد تصفيته من المياه ونضيف عصير الطماطم مع الملح والكمون والشطة والثوم مهروس.

نترك الخليط على نار عالية لمدة ساعة إلا ربع مع مراعاة عندما تقل المياه يتم تزويدها حتى ينضج الحمص تماما.

في أكواب نقوم بوضع ربع الكوب عصير ليمون، ونضيف الحمص الشامي، ويقدم ساخن.