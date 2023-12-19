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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلى السابق يفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي عن الفريق

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حسم سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجدل حول الأنباء التى يتم تداولها بشأن رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد معوض فى تصريحات تلفزيونية: "رحيل الشناوي للاحتراف فكرة غير مطروحة داخل الأهلي حتى مع تواجد عروض خارجية".

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال  

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.       

ويواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع، بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

وتنطلق المباراة القادمة للنادي الأهلي، يوم الجمعة القادم الموافق 22 من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على ملعب عبد الله فيصل.
 

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