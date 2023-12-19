الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

ماذا سيحدث بحالة الطقس الأيام القادمة ؟!

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن حالة الطقس غدا الاربعاء حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الأربعاء 20 ديسمبر، وأكدت انه سيستمر انخفاض درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطجات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اما عن حالة البحرين غدا، فحالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وحالة البحر الأحمر، من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض محافظات مصر

القاهرة ٢٢ -- ١٥

الإسكندرية ٢١ --- ١٣

بورسعيد ٢٢ -- ١٢

شرم الشيخ ٢٦ --- ١٧

أسيوط ٢٣ -- ١٠

المنيا ٢٢ --- ١٢

واخيرا أسوان ٢٧ -- ١٤

من جهة أخرى وبشكل عام وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، والذى يبدأ خلال أيام معدودة، حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر .

وأكدت انه متبقي ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، رسميًا المقرر يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر الجاري، ليحل معه الظواهر الجوية المعهودة في هذا الفصل من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة لفرص الأمطار على مناطق مختلفة ومتفرقة على البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مع بداية الشتاء وتحديدا يوم الجمعة المقبلة، سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يصاحبه مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة - وهذا ما صرحت بع الدكتورة منار غام عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

وقالت منار غانم في تصريحات لـ صدى البلد، إنه يصاحب ذلك أيضا مع بداية الشتاء وجود نشاط للرياح ومزيد من فرص الامطار على المناطق الساحلية للبلاد، وسيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تستمر أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وحول السمات الأساسية لفصل الشتاء، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء هو من الفصول المعروف عنها انخفاض قيم درجات الحرارة، تكون البلاد خلال هذا الفصل تحت تأثير التوزيعات الضغطية المعروفة وأهمها المرتفع السيبيري الذي يأتي بموجاته المصاحب لها انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأيضا المنخفض القبرصي لو تزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا لو تزامن معه قد يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

وقالت الدكتور منار غانم إن فصل الشتاء هو فصل سقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية ويتغير على حسب قوة الحالة الجوية سواء كميات الامطار وفرصها أو معدل انخفاض درجات الحرارة.

كما انه خلال الشتاء يكون هناك تساقط لحبات البرد بشكل كبير وثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وأيضا موجات صقيع والذي تتزامن مع قيم انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض محافظات الصعيد وتصل إلى تحت الصفر على مرتفعات سانت كاترين.

وبالنسبة للعواصف أو الظواهر المتوقع أن يكون لها تأثير علينا هذا العام، فقالت الدكتور منار غانم إن شتاء هذا العام سيكون شبيه إلى نسبة كبيرة إلى شتاء العام الماضي ولكن ظاهرة النينو خلال هذا العام سوف تؤثر علينا وأن البلد على موعد مع تطرف مناخي أو عنف ظواهر جوية في حالات عدم الاستقرار فقط التي تشهدها البلاد، مشيره إلى ان ظاهرة النينو بتزيد من العنف في الظواهر الجوية وتزيد أيضا من حدتها وتزيد التغيرات المناخية في التغيرات المناخية في الفصول المختلفة، لذا قد تظهر كميات امطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا العام، وأيضا ندرة في بعض المناطق الأخرى.

وقالت انه في فصل الشتاء تأتي المنخفضات الجوية متتالية ومتتابعة لذا تشهد البلاد بعض حالات عدم الاستقرار المتتابعة خلال فصل الشتاء وليست بعيدة وعلى فترات كما هو في فصل الخريف، وحذرت أيضا من نشاط الشبورة المائية الكثيفة والضبابية المستمرة معانا خلال فصل الشتاء.

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