بداية لاضطرابات كبيرة بالمنطقة|مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة تهدّد الأمن والسلم الأفريقي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن السياسة الإثيوبية نسخة من السياسة الإسرائيلية المُتعنتة والمُتشدّدة، مؤكدًا أنه لم يعد أمام مصر إلا خياراً دولياً رسمياً في موضوع السد الإثيوبي.

مصطفى الفقي: ما تفعله إثيوبيا بداية لاضطرابات كبيرة في المنطقة



وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن ما تفعله إثيوبيا بداية لاضطرابات كبيرة في المنطقة، وأزمة سد النهضة تهدّد الأمن والسلم الإفريقي.



وأشار مصطفى الفقي إلى، أن المياه هي الحياة، و التوزيع العادل لمياه نهر النيل يلزم إثيوبيا وبقية الأطراف.