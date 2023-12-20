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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معيب ومناهض للديمقراطية.. حملة ترامب تعلق على قرار محكمة كولورادو

ترامب
ترامب

علق متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قرار محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية الأخير لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشونج، إن القرار يعتبر مناهضًا للديموقراطية، متعهدًا بالطعن به أمام المحكمة العليا.

وأوضح تشونج "ليس من العجب أن حكمت المحكمة العليا المعينة من الديمقراطيين بالكامل في كولورادو ضد الرئيس ترامب، ودعمت مخطط مجموعة يسارية يمولها سوروس للتدخل في الانتخابات نيابة عن جو بايدن عن طريق إزالة اسم الرئيس السابق من بطاقة الاقتراع وإلغاء الترشح".

وأضاف "للناخبين في كولورادو حقوق في التصويت للمرشح الذي يختارونه، ويعاني قادة الحزب الديمقراطي من حالة من الذعر بشأن التقدم المهيمن المتزايد الذي حققه ترامب في استطلاعات الرأي، لقد فقدوا الثقة في رئاسة بايدن الفاشلة ويفعلون الآن كل شيء".

وتابع قوله "أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارًا معيبًا الليلة، وسنقدم استئنافًا سريعًا إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة وطلبًا متزامنًا بوقف هذا القرار غير الديمقراطي إلى حد كبير.. لدينا ثقة كاملة في أن المحكمة العليا الأمريكية ستحكم بسرعة لصالحنا وتضع حدًا أخيرًا لهذه الدعاوى القضائية غير الأمريكية".

وكانت المحكمة العليا في كولورادو، قضت اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتخذت المحكمة هذا القرار بسبب تورط ترامب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

لكن المحكمة العليا بالولاية أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهناً بمزيد من إجراءات الاستئناف".

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.

ورفضت المحاكم في مينيسوتا وميشيجان دعاوى مماثلة تطعن في وضع ترامب في الاقتراع الرئاسي، لكن القضية لا تزال محل نزاع في عدد من الولايات.

وقالت المحكمة العليا في كولورادو في حكمها: "ترى أغلبية المحكمة أن الرئيس ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

وجاء في الحكم: "لأنه غير مؤهل، سيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يقوم وزير خارجية كولورادو بإدراجه كمرشح في الانتخابات التمهيدية".

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