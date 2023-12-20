ترامب: هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل ما كان ليحدث وأنا في الحكم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لو كان في سدة الحكم بالبيت الأبيض، ما كان لحركة حماس أن تقوم بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف ترامب خلال كلمته لأنصاره في ولاية أيوا، أنه خلال حكمه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادتها على مرتفعات الجولان، مؤكدًا أن الرئيس جو بايدن والديمقراطيين غير قادرين على حل أي مشكلة.

وأشار إلى أن الحلم الأمريكي ميت طالما ظل بايدن في البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الازدها سيعود بعد رحيل الرئيس الأمريكي.

وأضاف "لا شيء إيجابي حصل في عهد بايدن الذي قام بإفساد القضاة"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي هو تهديد للديمقراطية.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو، قضت اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتخذت المحكمة هذا القرار بسبب تورط ترامب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

لكن المحكمة العليا بالولاية أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهناً بمزيد من إجراءات الاستئناف".

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.