لوقف مُستدام لإطلاق النار بغزة.. وزيران بريطانيان يتوجهان إلى مصر والأردن

يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، إلى مصر والأردن هذا الأسبوع للدفع من أجل وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وحسب بيان صادر اليوم الأربعاء من الخارجية البريطانية، من المقرر أن يسافر كاميرون إلى مصر والأردن في زيارته الثانية للمنطقة برفقة وزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران الحاجة الملحة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقبيل الزيارة، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "أقوم هذا الأسبوع بزيارتي الثانية للمنطقة للدفع من أجل إيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وفيما يتعلق بالمساعدات، تابع قوله "سأسعى للبناء على قرار إسرائيل بفتح معبر كرم سالم لضمان وصول المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة عبر أكبر عدد ممكن من الطرق".

وأشار "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر للحظة أطول من اللازم. لكن لكي ينجح وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مستدامًا".

ومن المقرر أن يزور الوزيران العريش حيث سيستمعان من الهلال الأحمر المصري حول تأثير المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة لإنقاذ الأرواح في غزة.