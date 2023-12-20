لا يوجد تفويض.. إسبانيا تكشف موقفها من المشاركة في "حارس الازدهار"

كشفت وزارة الدفاع الإسبانية، عن موقف البلاد من المشاركة في عملية "حارس الازدهار" الأمريكية لضمان سلامة حركة الملاحة في البحر الأحمر خوفا من تكرار الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الدفاع الإسبانية إن المشاركة في هذه المهمة تخضع لقرارات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن إسبانيا، "من جانب واحد"، لن تشارك في هذا الأمر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن يوم الاثنين، إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وشملت العملية التي يطلق عليها “حارس الازدهار” إسبانيا إلى جانب 9 دول أخرى هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل.

وأضاف أوستن أن "التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة ويعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر ويشكل انتهاكا للقانون الدولي".