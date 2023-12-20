عضو بالبرلمان الأيرلندي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

هاجمت زعيمة حزب "شين فين" الأيرلندي، ماري لو ماكدونالد، مدرب مكابي تل أبيب الإسرائيلي روبي كين، الذي يعتبر من أحد رموز أكبر كرة قدم في أيرلندا.

وقالت ماري لو ماكدونالد في مقابلة: "الرياضة والإبادة الجماعية لا يجتمعان معا. يجب على إسرائيل أن تتحمل عواقب أفعالها في غزة، فقد قُتل الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك آلاف الأطفال الذين تم القضاء على أسرهم".

وأضافت: في رأيي، لا ينبغي لكين أن يبقى في مكابي تل أبيب. أعرف أن الناس يقولون إن السياسة والرياضة لا يمكن الخلط بينهما، ولكني أقول إن الرياضة والإبادة الجماعية لا يجتمعان معًا. أعتقد أن الرياضة يجب أن تستخدم لفعل أشياء جيدة، ولمساعدة الناس من خلالها، ولدي مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمنافسة التي تقام تحت مظلة واحدة. نظام الفصل العنصري وعندما ترتكب جريمة قتل".

وتابعت ماكدونالد: أعرف الكثير من الرياضيين في أيرلندا الذين يقفون إلى جانب الفلسطينيين، وأعتقد بشكل خاص فريق الرجبي لدينا. أعتقد أن الرياضيين العظماء لديهم بالتأكيد تأثير، روبي كين ارتكب خطأ بعودته إلى إسرائيل خلال الحرب وعليه إصلاحه".