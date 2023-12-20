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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي.. الجمعة المقبل

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يحيى الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل فى دبى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشدو كاظم الساهر بعدد من أغانيه التى ارتبط بها الجمهور العربى ولعل من أبرزها "قولى أحبك وانا وحبيبى وعابر سبيل".

وقد كشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الانجليزية .

وقال كاظم الساهر فى حواره أجره مع تلفزيون العربية من اسبانيا أنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الانجليزية.

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وأشار كاظم خلال لقائه أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غنائها بالانجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير احفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الانجليزية وبالفعل قاموا قاموا بسماع جميع السنخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

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