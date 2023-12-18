سامر المصري يشن هجوما على فنان شهير ويصفه بالمغرور.. تفاصيل

هاجم الفنان سامر المصرى موطنه الفنان باسل خياط ووصفه بالمغرور وذلك خلال تواجده فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقال سامر المصرى فى لقاء تلفزيوني عندما سأله المذيع هل سمع باسل خياط لرأيك عندما قلت له إن تقرب من الجمهور وألا تكون مغرور أم لا ليرد سريعا : مازال مغرورا.

سامر المصرى

وكان آخر أعمال سامر المصرى فيلم نزوح والذى عرض بمسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية.

وحصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم في 10 سبتمبر الماضي.

وفاز الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بجائزة أسد المستقبل عام 2018.