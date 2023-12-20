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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: غلق جزئي بشارع الملك فيصل دون تعطيل للحركة المرورية

شارع فيصل
شارع فيصل

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

وتشير محافظة الجيزة ان الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديداً أمام محطة وقود توتال علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية . 

وذلك لمدة (يومان) إبتداءً من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۲ وحتى صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۳ علي أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحاً حتي الساعة ٥ صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .
 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني والوقوف علي الاعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات .

 
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعي من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

أحمد راشد محافظ الجيزة الخدمات المرورية اللازمة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المتحف المصري الكبير شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محطة كهرباء محولات المنصورية محافظة الجيزة محطة وقود ميدان الرماية

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