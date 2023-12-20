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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهن الزراعية تدعم مزارعي جنوب سيناء بمبيدات ومخصبات

اجتماع مجلس نقابة
اجتماع مجلس نقابة الزراعيين في جنوب سيناء

عقدت الجمعية العمومية لنقابة  الزراعيين العامة، اليوم الأربعاء، اجتماعا بجنوب سيناء، بحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس سامي العقبي، وكيل مديرية الزراعة، ونحو 35 عضوا من أعضاء نقابة الزراعيين على مستوى الجمهورية.
 

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن نقابة الزراعة تدعم جميع المزارعين على مستوى الجمهورية بشكل عام، ومزارعي جنوب وشمال سيناء بشكل خاص، بهدف تنمية الزراعة ودعمها على أرض سيناء، خاصة أنها تتمتع بتربة خصبة بكر لم تستغل بالشكل المناسب حتى الآن.


وأكد أنه جرى إطلاق قافلة تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، لدعم المزارعين بكافة مدن المحافظة، ومن المقرر أن يستمر هذا الدعم لمدة 6 شهور، مشيرا إلى أن القافلة تضم إنتاج حيواني، داجني، إبل، زراعات خضرية وفاكهة.
 

وأوضح أن القافلة تدعم مزارعي جنوب سيناء بكميات كبيرة من المبيدات والمنشطات المجانية، والتي تقدر بنحو 200 ألف جنيه،  وتتضمن " مبيدات حشرية، مخصبات تربة، منشطات نمو" ، وجميعها بدعم من بعض شركات القطاع الخاص الراعية لنقابة المهن الزراعية، وهذه الكميات كافية لدعم الزراعة بجنوب سيناء لمدة لا تقل عن 6 شهور.
 

وأعرب نقيب الزراعيين، عن سعادته بجوده بمحافظة جنوب سيناء، وحرص النقابة على إمداد المحافظة بالمخصبات المعالجة لملوحة المياه والتربة، وتنشيط النمو الورقي والأزهار ، إضافة إلى دعم أشجار النخيل التي تزرع بكثرة على مستوى مدن جنوب سيناء.

اجتماع نقابة الزراعيين

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جنوب سيناء نقيب الزراعيبن اجتماع شطا

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