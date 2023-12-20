مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم كارو مع ملاكي بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو على طريق سرياقوس- أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخانكة العام ورفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصاب.



تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة اخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو على طريق سرياقوس -أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ووجود متوفى ومصاب.

وتم اخطار مدير أمن القليوبية فانتقلت قوة امنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو وأسفر الحادث عن مصرع عبدالله أ 28 سنة وإصابة قائد العربة الكارو.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى الخانكة المركزى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.