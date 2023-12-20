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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن الإسرائيلي: هذا ليس وقت هدنة إنه وقت الحسم

بن غفير
بن غفير

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير،  اليوم الأربعاء، إلى التقارير التي تشير إلى محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، أكد بن غفير أن "هذا ليس وقت هدن، إنه وقت الحسم واتخاذ القرارات".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير طالب وزير الدفاع بإيضاحات حول تقارير الجيش بشأن عنف المستوطنين.

وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتهم الجيش بنشر معلومات غير صحيحة عن عنف المستوطنين.

وأفادت وسائل الاعلام الفلسطينية، بأن وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يزور القاهرة لبحث ملفي التهدئة وتبادل الأسرى.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، وصل هنية صباح اليوم، الأربعاء، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وقبل قليل، صرح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، بأن إسرائيل مستعدة لهدنة في قطاع غزة وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.


وقال هرتسوج إن ذلك مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.   كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.


وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

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