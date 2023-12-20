قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

إسلام زوجة وائل جسار .. احتل المطرب وائل جسار وزوجته التي تحولت من الديانة المسيحية إلى الإسلامية، التريند ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إسلام زوجة وائل جسار وتساءل جمهور ومتابعي وائل جسار عن كيفية تعامله مع زوجته باختلاف الأديان بينهما.. فما تفاصيل اعتناقها الإسلام.. وما الأسباب؟

بناء على رغبته



إسلام زوجة وائل جسار .. وتحدث المطرب اللبناني وائل جسار عن تفاصيل تحول زوجته من الديانة المسيحية إلى الإسلام، وذلك بناء على رغبته هو، موضحًا ذلك في لقاء تليفزيوني.

إسلام زوجة وائل جسار .. وعن احترامه للديانة المسيحية، أكد المطرب اللبناني وائل جسار احترامه للديانة المسيحية قائلاً: «أنا أفهمت أولادي دينهم الإسلامي، وطبعًا أحترم دين زوجتي المسيحية، وأمهم أسلمت، لكن لا توجد عندي تفرقة بين الدينيين».

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