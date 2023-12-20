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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف Redmi.. اتباع بالملايين في أسبوعين فقط

فضل هاتف Redmi..اتباع
فضل هاتف Redmi..اتباع بالملايين في أسبوعين فقط

كشفت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة ، عن إنجاز مذهل لسلسلة K70! يؤكد الملصق التالي، الذي أصدرته العلامة التجارية، أن سلسلة Redmi K70 قد تجاوزت مليون وحدة في المبيعات خلال الـ 14 يومًا الأولى من إطلاقها.

 

مبيعات قياسية لسلسلة Redmi K70

 

تم الكشف عن سلسلة Redmi K70 في الصين في 29 نوفمبر، وتم طرحها للبيع في 1 ديسمبر، وفي غضون دقائق فقط من إتاحتها للشراء، أكدت الشركة أن المبيعات تجاوزت 600,000 وحدة خلال الـ 5 دقائق الأولى من إصدارها - أكثر من ضعف حجم مبيعات سابقتها، سلسلة K60.

وفقًا لإعلان Redmi اليوم، فإن هذا الإنجاز يضع معيارًا جديدًا لسلسلة K، ويمثل أسرع مسار لتجاوز مليون وحدة في المبيعات.

أفضل هاتف Redmi..اتباع بالملايين في أسبوعين فقط

تتضمن سلسلة Redmi K70 ثلاثة هواتف: Redmi K70e و Redmi K70 و Redmi K70 Pro.

تعمل معالجات Dimensity 8300-Ultra و Snapdragon 8 Gen 2 و Snapdragon 8 Gen 3 على هذه الأجهزة على التوالي. تأتي السلسلة بميزات أخرى مثيرة، مثل شاشة OLED بدقة 2K وتصل إلى 5,500 مللي أمبير وحتى 120 وات شحن سريع. بالإضافة إلى ذلك، K70e و K70 و K70 Pro هي أولى هواتف Redmi تأتي محملة مسبقًا بنظام التشغيل HyperOS-based Android 14 الأحدث.

يمتلك K70 Pro طرازًا خاصًا محدود الإصدار يُطلق عليه اسم Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse.
أكدت الشركة أنه سيكون متاحًا للشراء لأول مرة في الصين اعتبارًا من الغد. لم تؤكد العلامة التجارية بعد سعر الجهاز.

كشفت التقارير أن Redmi K70e سيعاد تسميته إلى Poco X6 Pro 5G في السوق العالمية. 
من ناحية أخرى، قد يتم إعادة تسمية K70 Pro إلى Poco F6 Pro 5G عالميًا.

Redmi Redmi K70 مبيعات قياسية لسلسلة Redmi K70 شاومي Redmi K70e Redmi K70 Pro

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