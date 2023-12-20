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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يطالب بمعاقبة الأهلي بعد الاعتذار عن عدم المشاركة بكأس الرابطة

الغندور
الغندور

علق خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي قرار النادي الاهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الاندية المصرية في نسختها الثالثة هذا العام.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أين لوائح رابطة الأندية بعد انسحاب الأهلي؟ بطولة #كأس_الرابطة أصبحت بلا قيمة والعقوبات على المنسحبين شيءٍ مضحك ".

ووفقاً للائحة رابطة الأندية الخاصة ببطولة كأس الرابطة المصرية للموسم 2023-2024 والتي أبلغ بها جميع الأندية قبل بداية الموسم، ستوقع على الأهلي غرامة بقيمة مليون جنيه، بسبب الاعتذار قبل إقامة قرعة بطولة رابطة الأندية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

وتنص لائحة بطولة كأس الرابطة المصرية للموسم 2023-2024 على التالي:

إذا اعتذر نادي عن عدم الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء القرعة يخصم منه مبلغ وقدره مليون جنيه قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام.

- إذا انسحب نادي بعد إجراء قرعة كأس الرابطة، توقع عليه غرامة مالية وقدرها مليوني جنيه.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أوراوا الياباني بطولة رابطة الأندية خالد الغندور نجم الزمالك نادي الأهلي

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