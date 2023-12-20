تشمل 4 شركات وناقلة نفط.. الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، توسيع الولايات المتحدة نطاق العقوبات ضد روسيا لتشمل 4 شركات وناقلة نفط واحدة.

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، إن “المجلس اعتمد اليوم الحزمة الثانية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية”.

وفرض الاتحاد الأوروبي، حظرا جديدا على استيراد غاز البترول المسال ضمن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا.