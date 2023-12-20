عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد جملة تسميم دماء البلاد .. ترامب يكشف حقيقة سرقة كتابات هتلر

ترامب وأدولف هتلر
ترامب وأدولف هتلر

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استخدامه عبارة من كتابات زعيم ألمانيا النازية السابق أدولف هتلر، والتي تصف المهاجرين بأنهم "يسممون دماء البلاد".

وقال ترامب في حديثه خلال تجمع رئاسي في ولاية أيوا بعد أن أثارت تصريحاته جدلًا واسعًا “إنهم لم يعجبهم عندما قلت ذلك”، مضيفًا “لم أقرأ كتاب كفاحي قط”.

وجدد قوله إن المهاجرين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة "يدمرون دماء بلدنا"، مستطردًا "أنهم يدمرون نسيج بلدنا".

وخلال الخطاب الذي ألقاه أمام أكثر من ألف من أنصاره، ردّ ترامب على الانتقادات المتزايدة بشأن خطابه المناهض للمهاجرين بشأن نقاء "الدم" خلال عطلة نهاية الأسبوع. لاحظ العديد من السياسيين وخبراء التطرف أن لغته تردد صدى كتابات هتلر حول "نقاء" الدم الآري، وهو الأمر الذي عزز القتل المنهجي، الذي ارتكبته ألمانيا النازية لملايين اليهود وغيرهم من "غير المرغوب فيهم" قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وحددت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وغيرها من الصحف والمواقع الإخبارية عبارات مماثلة في كتاب "كفاحي"، وهي السيرة الذاتية التي نشرها هتلر قبل صعوده إلى السلطة. 

وأشارت عدد من وسائل الإعلام إلى أن إيفانا ترامب زوجة الرئيس السابق الأولى الراحلة، ذكرت ذات مرة أنه احتفظ بكتاب خطب هتلر بجانب سريره.

واستغلت حملة بايدن البيان لتصوير ترامب على أنه يشكل تهديدًا للديمقراطية.

وقالت في بيان يوم الثلاثاء: "إن دونالد ترامب يردد كالببغاوات المستبدين مثل هتلر وموسوليني، مدعيا أن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا"، ويصف أعداءه السياسيين بأنهم "حشرات".

وقال المتحدثون باسم ترامب إن العبارة عادية وليست عنصرية.

ترامب زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية كفاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

هشام طلعت مصطفى : ضخ 150 مليون جنيه لرفع كفاءة 7 فنادق

قرار رسمي في المقاولون بشأن استئناف مباريات الدوري

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة محتكري البصل والسكر في مصر

البيت الأبيض: تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل وسُفننا هناك

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما الغانى بثلاثية بدوري الأبطال

الجارديان: خلافات حادة بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بسبب الحرب على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ