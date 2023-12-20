بعد جملة تسميم دماء البلاد .. ترامب يكشف حقيقة سرقة كتابات هتلر

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استخدامه عبارة من كتابات زعيم ألمانيا النازية السابق أدولف هتلر، والتي تصف المهاجرين بأنهم "يسممون دماء البلاد".

وقال ترامب في حديثه خلال تجمع رئاسي في ولاية أيوا بعد أن أثارت تصريحاته جدلًا واسعًا “إنهم لم يعجبهم عندما قلت ذلك”، مضيفًا “لم أقرأ كتاب كفاحي قط”.

وجدد قوله إن المهاجرين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة "يدمرون دماء بلدنا"، مستطردًا "أنهم يدمرون نسيج بلدنا".

وخلال الخطاب الذي ألقاه أمام أكثر من ألف من أنصاره، ردّ ترامب على الانتقادات المتزايدة بشأن خطابه المناهض للمهاجرين بشأن نقاء "الدم" خلال عطلة نهاية الأسبوع. لاحظ العديد من السياسيين وخبراء التطرف أن لغته تردد صدى كتابات هتلر حول "نقاء" الدم الآري، وهو الأمر الذي عزز القتل المنهجي، الذي ارتكبته ألمانيا النازية لملايين اليهود وغيرهم من "غير المرغوب فيهم" قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وحددت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وغيرها من الصحف والمواقع الإخبارية عبارات مماثلة في كتاب "كفاحي"، وهي السيرة الذاتية التي نشرها هتلر قبل صعوده إلى السلطة.

وأشارت عدد من وسائل الإعلام إلى أن إيفانا ترامب زوجة الرئيس السابق الأولى الراحلة، ذكرت ذات مرة أنه احتفظ بكتاب خطب هتلر بجانب سريره.

واستغلت حملة بايدن البيان لتصوير ترامب على أنه يشكل تهديدًا للديمقراطية.

وقالت في بيان يوم الثلاثاء: "إن دونالد ترامب يردد كالببغاوات المستبدين مثل هتلر وموسوليني، مدعيا أن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا"، ويصف أعداءه السياسيين بأنهم "حشرات".

وقال المتحدثون باسم ترامب إن العبارة عادية وليست عنصرية.