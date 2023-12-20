محافظ أسيوط ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يفتتحان المركز الاعلامى بمركز التدريب

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، اليوم الاربعاء، السيد "شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية ويفتتحان المركز الاعلامي بمركز التدريب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب، على هامش زياتهم للمحافظة لتفقد ومتابعة تشغيل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور لورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس علي عبدالرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بسوهاج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعلي سيد وكيل وزارة العمل وممدوح حماد وكيل وزارة التموين وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وبدأ الاستقبال بعرض لفرقة أطفال مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط وعرض لبعض الأغاني الوطنية وفقرات فنية للأطفال وسط إعجاب وسعادة كبيرة من الحضور الذين حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معهم.



وفي بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بمدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" والوفد المرافق له وممثلي الشركة القابضة، مشيدًا بإهتمام ممثلي الوكالة ومتابعتهم المستمرة من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات التي تمولها الوكالة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذي ينفذ من خلال 4 محاور رئيسية (الكفاء التشغيلية - تغطية التكاليف- جودة الخدمة - إدارة الأصول) بمحافظات الصعيد.



وافتتح المحافظ ومدير الوكالة الامريكية المركز الاعلامي لشركة مياه الشرب بموقعه الجديد بمركز التدريب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب واستمع إلى شرح من المهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة لأهمية المركز وأقسامه وتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج وإعداد المركز لأهم المشروعات التي تمولها الوكالة الأمريكية بالمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام مركز التدريب وخدمة العملاء والذي تم انشاؤه بتكلفة 9 مليون جنيه بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والتقى ببعض العاملين بالمركز واستمع إلى شرح لأهمية المركز وأبرز أقسامه ومنها إدارة الخط الساخن واستفسر عن طريقة تقديم الخدمة وعدد المواطنين المستفيدين من الخدمة وخط سير الشكوى المقدمة واستمع إلى شرح من رئيس الشركة عن المركز الذي يتضمن أقسام للتدريب وخدمة العملاء والخط ساخن ويخدم أهالي سكان قرى مركز أسيوط وشرق وغرب مدينة أسيوط وتم عرض توضيحي بكيفية تلقي الشكاوي والبلاغات عن طريق التليفون بالخط الساخن وكذا الخدمات التي يقدمها المركز النموذجي وقياس مدي تقديم الخدمة للمواطنين من خلال خدمة العملاء، كما تفقدا بعض الدورات التدريبية بالمركز للعاملين بالشركة وبعض فروع الشركة القابضة بالمحافظات.



وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين فضلًا عن التدريب العاملين الذى من شأنه رفع مستوى الأداء والكفاءة في العمل من خلال التدريب للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري لجميع العاملين بالشركة مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم الوظيفي ويمكنهم من الارتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وإنهائها بصورة ميسرة في مكان واحد.



وقال محافظ أسيوط - خلال كلمته – أن من أهم ثمار التعاون بين الوكالة الامريكية وشركة مياه الشرب هو مشروع مركز التدريب وخدمة العملاء بحي غرب والمعمل المركزي لمياه الشرب والذي تم انشاؤه كأحدث معمل مركزي على مستوى الجمهورية ويضم أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية على مساحة 1200 متر بجوار محطة مياه الهلالي بحي شرق، بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 بالإضافة إلى مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" لتعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" فضلا عن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه ويضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ،محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد وعدد 3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 11 الف نسمة فضلًا عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي قام وفد الوكالة الأمريكية بتفقدها خلال زيارتهم السابقىة للمحافظة.



وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على معدلات التنفيذ وتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات أمام نهو المشروعات في توقيتاتها، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.



وعبر مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط ومقابلة الوزير المحافظ، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التي يجرى تنفيذها في المحافظة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار التعاون بين الوكالة والشركة القابضة لمياه الشرب لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين ووفقًا للاحتياجات الفعلية استكمالًا لدور الدولة في التوسع في إقامة المشروعات القومية والتنموية.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه المستمر ومساندته لتنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالإضافة إلى مشروعات الوكالة الامريكية ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ بها وتذليل كافة العقبات للتوسع في المشروعات الجديدة.



وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ أسيوط شهادة وسام المحافظة للمهندس "عاطف عزت" ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديرًا لجهودهما ودعمها المستمر لمشروعات الوكالة بالمحافظة، كما أهدت شركة مياه الشرب الدرع التذكارى للمهندس عاطف عزت تقديرًا لدوره فى دعم ومتابعة مشروعات الوكالة بالمحافظة.

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