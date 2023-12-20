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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024 - 2025

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المشروعات المقترحة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، بالمراكز والأحياء وذلك وفقًا لاحتياجات المواطنين التي تم استعراضها في جلسات التشاور التي تم تنظيمها بالقرى والمراكز، وبناءًا على توجيهات الحكومة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء.


وأشار محافظ أسيوط  - خلال الاجتماع - إلى أن المشروعات التي تم وضعها في الخطة الجديدة 2024 / 2025 تمت بناءًا على مقترحات المواطنين ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.


وأوضح المحافظ أن جلسات التشاور ساهمت في وضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي.


وتم خلال الاجتماع استعراض مشروعات مركزي البداري وصدفا واستعراض أهمية تلك المشروعات ومراحل تنفيذها وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، حيث قام السكرتير العام بإستعراض كل مشروع على حدا وتكلفته والتي تمثلت في مشروعات دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء.

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وشدد المحافظ على مراعاة الدقة في تنفيذ إجراءت طرح المشروعات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وتحت إشراف مباشر من السكرتير العام اللواء علاء بدران لتحقيق أقصى استفادة والوصول إلى السعر المناسب والاشتراطات والمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

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