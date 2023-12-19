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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة كوم سعدة بمركز البداري |صور

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين وتأهيل الترع بمركز البداري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تبطين ترعة كوم سعدة بمركز البداري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى .

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تبطين ترعة كوم أبوسعدة بمركز البداري واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن المشروع لأهم مراحل تنفيذ المشروع.

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وأشاد محافظ أسيوط، بأعمال تبطين وتأهيل الترع والمساقي التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي ويوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد المائية والكميات المهدرة من المياه. 

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، مشيرًا إلى إنه يجرى العمل في المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بإجمالي 353 ترعة جارٍ تبطينها منها 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم. 

ونوه بأنه يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه، بتمويل من وزارة الري والمحافظة تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية، لافتًا إلى متابعته الميدانية المستمرة لكافة الأعمال التي تتم للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال. 

وأكد على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين موجهًا بالمتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

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