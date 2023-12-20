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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه مسئولي التموين وتجارة الجملة بضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يلتقى
محافظ أسيوط يلتقى وكيل وزارة التموين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة في ضخ وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بكافة المنافذ والمعارض والأسواق لضبط الأسعار وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على توفير مختلف السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين .

 جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.


وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء – على مسئولي التموين والشركة المصرية بالمتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها والتواصل المستمر من أجل توفير كميات إضافية في المنافذ التي يزداد فيها الاستهلاك وذلك تفاديًا لحدوث أى نقص وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بالمنافذ والمعارض وتدبيرها في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة.


وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وذلك من خلال التنسيق والتشبيك بين مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لتغطية جميع القرى والمراكز بجميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين وبكميات وفيرة لرفع وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لإنفاذ القانون والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومتابعة الإعلان عن الأسعار في مختلف المحال التجارية والمنافذ بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري مؤكدًا أن وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.


يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بالاحتكار في السلع والمغالاة في الأسعار أو وجود نقص بأي سلعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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