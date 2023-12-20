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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يطالب بإرسال رئيس الموساد لاغتيال قادة حماس وليس للتفاوض

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب على مجلس الحرب إرسال رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية في كل مكان وليس للتفاوض معهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

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كما أفادت التقارير أن إسرائيل قد تتعهد في هذا الوقت أيضًا بسحب جزء من قواتها وممارسة سياسة أكثر تركيزًا في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تكون الهدنة، بحسب مصادر غربية، أطول مما كانت عليه في الجولة السابقة.

الموساد وزير المالية الإسرائيلي حماس

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