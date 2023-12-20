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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية يشهدان تشغيل المعمل المركزي لمياه الشرب

محافظ أسيوط و مدير
محافظ أسيوط و مدير الوكالة الأمريكية للتنمية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، و "شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، اليوم الأربعاء، تشغيل المعمل المركزي لمياه الشرب بحي شرق والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 120 مليون جنيه.

جاء ذلك، على هامش زيارة مدير الوكالة الأمريكية، للمحافظة، اليوم؛ لتفقد بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة.

وبدأ المحافظ ومدير الوكالة زيارتهما للمعمل المركزي لمياه الشرب المجاور لمحطة مياه الهلالي بحي شرق، بتفقد أعمال تشغيل أقسام المعمل الذي تم تنفيذه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007؛ ليصبح المعمل المركزي معملا مرجعيا على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد باحتوائه على 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية  (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي).

والتقى المحافظ ومدير الوكالة الامريكية العاملين بأقسام المعمل المركزى واستمع منهم إلى شرح لطبيعة العمل وأهمية كل قسم ودوره في تقديم الخدمات بإستخدام أحدث الأجهزة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وقال محافظ أسيوط أن المعمل المركزي يعد الأحدث من نوعه على مستوى الجمهورية ويضم أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه ويقدم خدمات التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الدولية، في ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذي تم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذي يقدم خدماته لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المعدات والأجهزة بالمعمل لضمان استدامة تقديم الخدمة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بأهمية المعمل المركزي بأقسامه المختلفة في تقديم الخدمات لشركة مياه أسيوط وجميع شركات المحافظات وكافة القطاعات الخدمية والشركات بالمحافظة، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالأجهزة والمعدات التي تم تجهيز العمل بها وصيانتها بصفة مستمرة ومراجعة كافة الضمانات للأجهزة والمعدات لتحقيق أقصى استفادة منها فضلًا عن الاهتمام بالعنصر البشري بالمعمل وتكثيف برامج التدريب للعاملين لمواكبة التطور العملي معبرًا عن سعادته بما شاهده من تميز واحترافية من العاملين بأقسام المعمل.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس علي عبدالرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية  المشروعات المتوسطة والصغيرة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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