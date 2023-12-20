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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد إسرائيلي على تصريحات وزير متطرف باغتيال قادة حماس

إسرائيل
إسرائيل

قال حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه من المؤسف أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اختار الإدلاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة.

جاءت التصريحات بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب على مجلس الحرب إرسال رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية في كل مكان وليس للتفاوض معهم.

وأوضح حزب الليكود: “قد أصدر رئيس الوزراء نتنياهو بالفعل تعليمات للموساد بالقضاء على كبار مسؤولي حماس أينما كانوا، تماما كما أصدر تعليماته لوزير المالية بفتح الصنابير وضمان وصول الأموال إلى المدنيين والشركات والأشخاص الذين تم إجلاؤهم والجنود وجنود الاحتياط”.

هآرتس : إسرائيل منقسمة بين معسكر الأسرى والقضاء على حماس

وزير إسرائيلي يطالب بإرسال رئيس الموساد لاغتيال قادة حماس وليس للتفاوض

حماس حزب الليكود سموتريتش

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