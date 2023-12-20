أول رد إسرائيلي على تصريحات وزير متطرف باغتيال قادة حماس

قال حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه من المؤسف أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اختار الإدلاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة.

جاءت التصريحات بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب على مجلس الحرب إرسال رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية في كل مكان وليس للتفاوض معهم.

وأوضح حزب الليكود: “قد أصدر رئيس الوزراء نتنياهو بالفعل تعليمات للموساد بالقضاء على كبار مسؤولي حماس أينما كانوا، تماما كما أصدر تعليماته لوزير المالية بفتح الصنابير وضمان وصول الأموال إلى المدنيين والشركات والأشخاص الذين تم إجلاؤهم والجنود وجنود الاحتياط”.