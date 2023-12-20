عالم مصريات يصحح بعض الأسماء والحروف الهيروغليفية

طلب المؤرخ وكاتب المصريات وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية و عضو اتحاد الكتاب المصري، المرشد السياحى بسام الشماع من وزارة التعليم تصحيح المناهج في بعض كتب التاريخ لاحتوائها على أسماء أغريقية وفرعونية خاطئة.

وأوضح الشماع أن الاسم الصحيح للحاكم الاغريقى بطليموس " پطولميس " بال p و ليس ال B

كما حرف ال طاء المستخدم فى اللغة والنطق العربي هو فى الهيروغليفية هنا "تاء" و هذا هو الاصح، وبالتالي اسمه الأصلى ليس بطليموس او بطلميوس كما نقول او يقول كتاب تعليم المدارس.

وأبدي الشماع الرجاء من وزارة التعليم تغيير كل الأسماء فى كتب المدارس و الجامعات و الكتب الخارجية إلى النطق الصحيح الأصلى الهيروغليفى المصرى القديم.

واعطي امثلة على الأسماء الصحيحة على طريقة قل ولا تقل

هيروغليفيا...و تاريخيا

- قل حضارة مصرية قديمة ولا تقل حضارة فرعونية.

- قل إمن ولا تقل أمون.

- قل إتن ولا تقل أتون.

- قل حتحر (حوت حر) ولا تقل حتحور .

- قل إيست ولا تقل إيزيس.

- قل أوسير (وسِر ..وسير)ولا تقل أوزوريس.

- قل حِر ولا تقل حورس.

- قل الملك نعر مر ولا تقل الملك نارمر.

- قل الملك جِسر ولا تقل الملك زوسر.

- قل الملك خع إف رع ولا تقل الملك خفرع .

- قل الملك من كاو رع ولا تقل الملك منقرع .

- قل الملك توت عنخ إمن ولا تقل الملك توت عنخ امون.

- قل الملك إيعاح مس ولا تقل الملك أحموس .

- قل الملك جحوت مس ولا تقل الملك تحتمس.

- قل الملك إمن حِتب ولا تقل الملك امونحوتب

- قل الملك حِر إم حِب ولا تقل الملك حور مُحب .

- قل الملكة حاتشبسوت ولا تقل الملكة حتشبسوت .

- قل الملكة نفرت إيتى ولا تقل الملكة نفرتيتى .

- قل الملكة نفرت إيرى ولا تقل الملكة نفرتارى.

- قل الملكة إيعاح حِتب ولا تقل الملكة اياح حُتب.

- حضارة ٧ آلاف عام ..حضارتنا أعمق و أقدم بكثير .

- الفراعنة اول الموحدين...بل سيدنا أدم عليه السلام و كل الموحدين الذين جاؤا من قبل المصريين ..ثم من آمن من المصريين بالرسل و الانبياء.

و هو موضوع يحتاج دراسة كبيرة .

- المصريين القدماء اول من حنط فى العالم.. مقولة غير صحيحة.. مومياوات شينكورو ب شيلى بأميريكا الجنوبية حنطوا قبلنا بحوالى الفين عام ..مع اختلاف طريقة التحنيط و أساليبها

- قل تم بناء الأهرامات بأيدى عُمال وفنانين ونحاتين مصريين وتحت إدارة مهندسيين عباقرة أكفاء أمثال " حم ايونو" مهندس هرم خوفو و " عنخ حا إف" مهندس هرم خع إف رع المعرف بأسم "خفرع " ولا تقل تم بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية أو قوم عاد أو بنى إسرائيل القدامى

- قل بناء الأهرامات كان مشروع قومى بتخطيط إدارى وهندسى عبقرى حيث اهتم المهندس المسؤول عن بناء هرم خوفو"حم أيونو " اهتم براحة العمال فبنى لهم مدينة عمال وقد تم إكتشاف برديه وادى الجرف عام ٢٠١٣ وكان يوجد بها معلومات عن العمال وبُنات الهرم وقد واهتم بأكلهم وصحتهم حيث أنشأ لهم شيئ أشبه بالتأمين الصحى ولا تقل تم بناء الأهرامات بالسُخره

- قل ابو الهول أو "حِر إم إخت " بمعنى "حِر فى الأُفق" حر المشهور ب حورس ولا تقل سفنكس لأن سفنكس شخصية أسطورية يونانية مختلفة تماماً عن ماهية ابو الهول المصرى

- قل توجد إحتمالية لوجود أبو الهول ثانى ولا تقل لايوجد أبو الهول ثانى مُطلقاً

- قل صخرة أبو الهول عمرها اقدم من نحت أبو الهول نفسه ولا يوجد عليه اى حرف هيروغليفى يوضح من هو صاحبه ولا تقل أن الملك خع إف رع هو صاحب تمثال أبو الهول

- قل الملك سن و سرت ولا تقل الملك سنوسرت

- قل الملك بسمتشيك psmtchk ولا تقل الملك ابسماتيك.

- قل معابد الكرنك ولا تقل معبد الكرنك.

- قل معابد فيلة ولا تقل معبد فيلة .

- قل "حكا خاسوت " أيضا و انت تقول هكسوس.

- قل أحتل ال"حكا خاسوت"(الهكسوس) جزء من شمال مصر ولا تقل أحتل الهكسوس مصر بالكامل.

- قل لوحة رشيد الحجرية ولا تقل جحر رشيد.. الحجر تقطعه من المحاجر ..إذا نقشت عليه فهو لوحة.

- قل لوحة كوم الحصن الحجرية أهم وأقدم ومكتملة أكثر من لوحة رشيد الحجرية ولا تقل حجر رشيد أهم من حيث النص المنقوش عليها.

- قل إحتلال فرنسى لمصر أو غزو فرنسى لمصر او الحملة العسكرية بدل الحملة الفرنسية على مصر.

- قل لوحة مرنبتاح الموجودة في المتحف المصري ولا تقل "لوحة إسرائيل".. هذا خطأ فادح ومغالطة تاريخية.