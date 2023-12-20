الأولى على مستوى الصعيد.. جامعة أسيوط: وحدة التبرع بالدم المتنقلة «إنجاز»

أكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، أن وحدة التبرع بالدم المتنقلة، تعد إنجازًا جديدًا، يضاف إلى الصرح الطبي بالجامعة؛ والمجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، المطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية، للمساهمة في تسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم؛ للمتبرعين بدلاً من الذهاب للمستشفيات الجامعية؛ وذلك من شأنه تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين لتلبية الاحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية بجميع أقسامها من أكياس الدم، بجانب أنها تعتبر أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد، بشارع الحضارة بالجامعة أمام كلية الهندسة، المقدمة تبرعًا من مؤسسة "وفاءً لمصر"، بتكلفة إجمالية 3 ملايين ونصف جنيه، في إطار بروتوكول التعاون والشراكة بين جامعة أسيوط، ومؤسسة "وفاءً لمصر"، والتي يمثلها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، الشكر لمؤسسة "وفاءً لمصر"؛ لدعمها للمستشفيات الجامعية، وما تقدمه من إسهامات مهمة، وحيوية لها أثر كبير في تطوير الخدمات الطبية المقدمة في إطار أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط.

وشهد افتتاح الوحدة حضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، إلى جانب لفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية وعدد من الأطباء ببنك الدم الرئيسي، ووفد مؤسسة "وفاءً لمصر"، والذي يضم أشرف بدر رئيس القطاع الإداري بالمؤسسة، وأيمن مصطفى رئيس قطاع التسويق والإعلام، ومحمد جلال رئيس القطاع المالي.