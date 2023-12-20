عائشة عثمان تقترب من 10 ملايين مشاهدة لألبومها الأول.. وتستعد لأغانٍ جديدة

تستعد الفنانة والإعلامية عائشة عثمان، لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة، مع مطلع العام 2024؛ لتستكمل مسيرتها الغنائية التي بدأتها منذ عامين.

كما تستعد عائشة عثمان، لخوض تجربة سينمائية أولى لها في مصر؛ بعد نجاحها في خوض تجربة التمثيل بمسلسلي "فارس بلا جواز" و "المماليك".

وحصدت أغاني عائشة عثمان، على أرقام جيدة في نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ اقتربت من 10 ملايين مشاهدة، موزعة على 7 أغاني حتى الأن، هي حصيلة الأغاني التي طرحتها.

وحققت آخر أغنية لعائشة عثمان ما يقرب من مليون مشاهدة، وهي أغنية "فرحنا"، فيما تخطت أغنية "ما تيجي بقى نفرح" حاجز 3 مليون مشاهدة، وأغنية "اتسألت عليه" تخطت نصف مليون مشاهدة، وأغنية "سهرانين" نصف مليون مشاهدة، فيما تخطت أغنية "بومبا" حاجز 300 ألف مشاهدة، بينما تجاوزت أغنية "100 100" حاجز مليون ونصف مشاهدة، واقتربت أغنية "مملكة" من مليون ونصف المليون مشاهدة.

وتعاونت عائشة عثمان في ألبومها الأول مع عدد من كبار صناع الأغاني على مستوى الألحان والكلمات والتوزيع، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم الشعراء والملحنين تامر حسين، محمد يحيي، عزيز الشافعي، عبدالرحمن محمد، مدين، ومن الموزعين توما، أحمد عبدالعزيز، جيزو، وأمين نبيل.