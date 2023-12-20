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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشهدان تشغيل محطتى رفع درنكة والدير

تشغيل محطتى رفع صرف
تشغيل محطتى رفع صرف صحى دير درنكة ودرنكة الجديدة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، و"شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ،اليوم الاربعاء ، تشغيل محطتى رفع صرف صحى دير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحى ، وسط استقبال كبير من الاهالى ورجال الدين وشباب واطفال القرية، خلال زيارته للمحافظة اليوم لتفقد وتشغيل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بسوهاج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس المركز والمهندس أمل جميل مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والاب بيشوى ممثل ايبارشية الاقباط الارثوذكس بأسيوط والاب متياؤس ممثل ايبارشية الاقباط الكاثوليك بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعشرات من أهالى قرية درنكة ودير درنكة وبعض اطفال القرية وشباب الكشافة وبعض الجمعيات الاهلية بالقرية .

استقبل المحافظ اهالى القرية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وبمشاركة شباب واطفال القرية والكشافة رافعين الاعلام مرددين عبارات الترحيب و" تحيا مصر " مرحبين بالضيوف الكرام معبرين عن سعادتهم بتشغيل المشروع لخدمة اهالى القرية وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

وقام المحافظ ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالضغط على زرار تشغيل محطة رفع صرف صحى دير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA واستمع الى شرح من مدير المشروع لمراحل العمل بالمحطتين واهميتهما بالنسبة للقرية والقرى المجاورة وخدمة دير السيدة العذراء بدير درنكة وزوار الدير الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين زائر سنوياً .

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى "درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة" والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة ،فضلاً عن 3 ملايين زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية ، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامناً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة .

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه حتى الان ، لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وجاري استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

من جانبه أشاد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بجودة الاعمال التى تمت فى مشروع صرف صحى درنكة ودير درنكة ومحطتى الرفع موجها الشكر الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل والمتواصل لمراحل العمل بالمشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة ومتابعته الميدانية المستمرة لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة حتى تم استلام المشروع وتشغيله لخدمة أهالى القرى المستهدفة وفقا لاحدث نظم التشغيل العالمية والاشتراطات الفنية .

وأوضح المهندس على الشرقاوى ، انه جار استكمال تنفيذ باقى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق اعلى معدلات لتغطية قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لخطة الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بناء على توجيهات الحكومة ورئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة .

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