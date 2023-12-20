ساعة رعب..لحظة توقف قطار الموت بالركاب في الهواء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع مصور يوثق لحظة تعطل عربة قطار بمجموعة من الأشخاص على منحدر شديد، أثناء ركوبهم لعبة في مدينة “ديزني مملكة الحيوان” في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.



وحسب وسائل إعلام، وقع حادث تعطل لعبة قطار، أثناء صعودها منحدرا، وعلق الركاب فيها لمدة نصف ساعة على الأقل.



وقال عضو فريق تشغيل فى ديزني، إن اللعبة كانت تعاني من مشاكل فنية، ما ترك الراكبين في عربتين معلقين أثناء الرحلة.



وتعد اللعبة الأطول في مدينة ديزني، إذ يصل ارتفاعها إلى 200 قدم وتنقل الركاب إلى قمة الجبل.

وأضاف عضو فريق التشغيل: “يمكن أن تتعطل الرحلات لأي سبب من الأسباب في عالم ديزني، إذا حدث لك ذلك، فحاول أن تظل هادئًا! لقد تم تدريب أعضاء فريق التمثيل على هذا النوع من الأشياء، ومن المرجح أن يعطوك تعليمات بالبقاء في مكانك حتى يحركوا الأمور”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها زوار متنزه أورلاندو الشهير أنفسهم عالقين في عربة قطار.