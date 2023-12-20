رمزي عودة: هناك ضغط أمريكي لبداية هدنة مؤقتة قبل أعياد العام الجديد|فيديو

قال الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الوطنية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي إن الحديث عن هدنة وصفقة لتبادل الأسرى ليس مفاجئاً لأننا نسمع عنها من فترة فكان هناك ضغط أمريكي واضح أنه قبل أعياد العام الجديد لبدء هدنة.

وأضاف عودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور، في برنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc أن القصف العنيف والعشوائي ليس جديدًا على الاحتلال قبل أي هدنة أو صفقة أو مفاوضات كنوع من الضغط أو الانتقام أو تحقيق أهداف أو نقاط مثل اغتيال قادة حماس أو الجهاد أو تحقيق أي إنجاز حقيقي.

الحديث الآن يدور حول هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار

وأوضح الأمين العام للحملة الأكاديمية الوطنية، أن الحديث الآن يدور حول هدنة مؤقتة وليس وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار وذلك تحت رعاية أمريكية مؤيدة وداعمة للموقف الأمريكي.