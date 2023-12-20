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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مسلحين في لبنان

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.

ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني ، في وقت سابق من اليوم ، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ،‎ ‌‌ال‏يوم ‏الأربعاء، مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏


وقال حزب الله في بيان، أن هذا الاستهداف، جاء، في إطار الدعم للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، أنهم في إطار الدعم للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة.

وأفاد التليفزيون العربي، في وقت سابق من اليوم ، باستشهاد لبناني بعد تعرض سيارته برصاص قناص إسرائيلي على طريق كفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صاروخ اعتراضي انفجر في اجواء بلدة مروحين اللبنانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن  قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب.

من جانبه؛ قال حزب الله إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏اليوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏

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