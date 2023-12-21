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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا: الحكومة: 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من حصص في 14 شركة..انتهاء أزمة السكر .. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

500 جنيه في يوم|تحركصادم لسعر الذهب وعيار 21 عند أعلى قمة
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر أعلى قمة تصل إليها خلال التعاملات على المعدن الأصفر ، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شهرة عند شراء المشغولات الذهبية 3000 جنيه رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة.
 

وزير التموين: 91 مليار جنيه تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا| فيديو
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن منظومة رغيف الخبز المدعم  منضبطة جدا، موكدا أنه حريص على أهمية جودة رغيف الخبز، وحذر أصحاب المخابز بأن المخبز الذي يخالف الجودة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده.
 

وزير التموين يكشف عن الموعد المتوقع لحل أزمة الدولار.. فيديو
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن الموعد المتوقع لحل أزمة الدولار، مؤكدا أن هناك عجز حقيقي في ميزان العملة الأجنبية.
 

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد؟..5 مصائب ويُحرم 21 نعمة
لعل السؤال عن  ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد ؟،  مطروحًا بقوة تلك الأجواء الشتوية الباردة ، التي تصعب على البعض القيام والوضوء ومن ثم صلاة الفجر ، و مع زيادة برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة يومًا عن يوم ، تكثر أعداد من حالهم تأخير صلاة الفجر بدعوى البرد ، وحيث إن صلاة الفجر في وقتها فضلها عظيم لا يفوته لبيب، كما أن نصوص الكتاب والسُنة شددت على ضرورة الحفاظ على صلاة الفجر ، من هنا ينبغي معرفة ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد ؟.
 


متحدث الوزراء: 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من حصص في 14 شركة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل.
 

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر انتهت ولن يزيد سعره مرة أخرى.
 

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات
قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، نحن الآن على مشارف فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة المقبل.
 

ميدو يكشف عن أفضل رأس حربة في الدوري المصري
أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مروان محسن، لاعب مودرن فيوتشر في الدوري المصري حاليًا.
 

بلينكن يؤكد أهمية تقليل الخسائر بصفوف المدنيين في غزة
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، لنظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
 

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