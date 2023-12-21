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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس الساعات القادمة

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

 

وأشارت الأرصاد السعودية، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وأضافت الأرصاد السعودية، أن تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

وأوضحت الأرصاد في تقريرها، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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