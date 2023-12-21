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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| مران الفريق مفتوح أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

صدى البلد

تقرر فتح مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، ويتحدث بعض لاعبي الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني غدا الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوروا الياباني والتي ستقام في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

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