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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. أطعمة تناولها في الصباح يسبب ارتفاعا مضاعفا في ضغط الدم

أطعمة تناولها في
أطعمة تناولها في الصباح يسبب ارتفاع مضاعف لضغط الدم

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم عند تناولها في الصباح ومع ذلك، يجب ملاحظة أن استجابة الضغط الدموي للجسم بسبب الأطعمة تختلف من شخص لآخر، وتتأثر بالعوامل الفردية والصحية العامة. 

إليك بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن تجنبها إذا كان لديك ضغط دم مرتفع بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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أطعمة تناولها في الصباح يسبب ارتفاع مضاعف لضغط الدم

الملح: تناول كميات كبيرة من الملح يزيد من مستويات الصوديوم في الجسم ويؤدي إلى زيادة ضغط الدم فيجب الحد من استهلاك الملح وتجنب الأطعمة المالحة مثل الوجبات الجاهزة والمأكولات السريعة.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. تجنب اللحوم الدهنية، والأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الزبدة والزيوت النباتية المهدرجة.

المشروبات المحلاة: بعض المشروبات المحلاة تحتوي على سكريات مضافة ومركبات صناعية قد تسبب زيادة في ضغط الدم. يفضل استخدام مصادر طبيعية للحلاوة مثل العسل أو استبدال المشروبات المحلاة بالماء أو الشاي الأخضر غير المحلا.

الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة على نسب عالية من الدهون المشبعة والملح والسعرات الحرارية العالية، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم. يجب تجنب الوجبات السريعة واختيار الخيارات الصحية مثل الوجبات المحضرة في المنزل بأطعمة طبيعية وخفيفة.

المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على نسب عالية من السكر والكافيين ومركبات أخرى قد تؤثر على ضغط الدم. يجب تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالماء أو الشاي الأخضر غير المحلا.

اللحوم المصنعة: اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المعالج يحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، ويمكن أن يزيد من ضغط الدم. يفضل استبدالها باللحوم الطازجة والمصادر البروتينية الأخرى مثل الأسماك والبقوليات.

يرجى ملاحظة أنه في حالة ارتفاع ضغط الدم، من الأهمية البالغة استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توجيهات محددة لحالتك الصحية، قد يقوم الطبيب بوضع خطة غذائية مخصصة لتلبية احتياجاتك والحفاظ على ضغط الدم في مستويات طبيعية.

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