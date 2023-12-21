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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تحتفي بسيرة فؤاد حجازي في "عطر الأحباب" بالمنصورة.. الأحد

صدى البلد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب"، احتفاء بذكرى ومسيرة الكاتب الكبير الراحل فؤاد حجازي، وذلك في السابعة مساء الأحد المقبل 24 ديسمبر، بقصر ثقافة المنصورة.

يتضمن اللقاء الذي يديره الكاتب فرج مجاهد، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الراحل وأبرز أعماله في مجال القصة، والرواية والمسرح وأدب الطفل، وذلك بمشاركة كل من الأدباء محمد خليل، إبراهيم حمزة، ومنى الضويني.

وفؤاد حجازي، مولود في المنصورة عام 1938، ويعد أحد أهم الكتّاب الذين أثروا الحياة الثقافية والإبداعية في مصر والعالم العربي، سواء من خلال الندوات والمؤتمرات التي كان يشارك بها مناقشا وباحثا، أو من خلال المشروعات الثقافية التي أسسها من أبرزها سلسلة "أدب الجماهير"، التي كان لها تواجد كبير في الوسط الأدبي المصري، وقدم من خلالها نخبة من الأدباء والشعراء والنقاد.

وإلى جانب عطائه الأدبي، اشتهر "حجازي" بعطائه أيضا في أدب الحرب، وصدرت له الكثير من الأعمال الروائية والقصصية منها المحاصرون، الرقص على طبول مصرية، الأسرى يدقون المتاريس، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وقدمت مسرحياته على مسرح المنصورة القومي لسنوات طويلة، ورحل عن عالمنا في فبراير 2019.

يقام اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويهدف برنامج "عطر الأحباب" لإحياء ذكرى الراحلين من الأدباء والمثقفين، عبر تناول سيرتهم الذاتية وعطائهم الأدبي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني عطر الأحباب الراحل فؤاد حجازي ثقافة المنصوره

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