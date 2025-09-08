لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان

قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، إن تطوّر الذكاء الاصطناعي يجري بوتيرة متسارعة تشبه تجربة الاستنساخ في تسعينيات القرن الماضي، ما يستدعي – من وجهة نظرها – التمهّل في تمويل الأبحاث الضخمة المرتبطة به، نظرًا لما قد يمثله من تهديد على الإنسانية.



وأكدت لبنى عبد العزيز أن ما يحدث قد يؤدي إلى طمس هوية الإنسان الحقيقي، مشيرة إلى الإضرابات التي شهدتها هوليوود مؤخرًا احتجاجًا على استبدال الممثلين ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب آخر من الحوار، أوضحت أن حصولها على أي جائزة أو تكريم يعد لحظة تقدير مؤثرة تعوّض شعور الفنان أحيانًا بعدم الالتفات لجهوده، معتبرة أن الاعتراف بعطائه يترك بصمة قوية في حياته. وكشفت أنها اعتادت قياس وقتها بدقة شديدة، معتبرة أن تنظيم اليوم والحرص على ممارسة الرياضة – ولو بشكل محدود بعد جائحة كورونا – جزء أساسي من أسلوب حياتها.

كما استعادت ذكريات ترشحها في شبابها لمنحة "فولبرايت" بالولايات المتحدة، حيث تم اختيارها من بين نحو ألف متقدّم، وهو ما اعتبرته محطة فارقة عزّزت مسيرتها الأكاديمية والفنية.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن القراءة والكتابة تظل شغفها الأكبر منذ الطفولة، وأنها ترى في الكلمة والثقافة جمالًا أبديًا يمنح الحياة معناها الحقيقي.