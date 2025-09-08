قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان

قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، إن تطوّر الذكاء الاصطناعي يجري بوتيرة متسارعة تشبه تجربة الاستنساخ في تسعينيات القرن الماضي، ما يستدعي – من وجهة نظرها – التمهّل في تمويل الأبحاث الضخمة المرتبطة به، نظرًا لما قد يمثله من تهديد على الإنسانية.


وأكدت لبنى عبد العزيز أن ما يحدث قد يؤدي إلى طمس هوية الإنسان الحقيقي، مشيرة إلى الإضرابات التي شهدتها هوليوود مؤخرًا احتجاجًا على استبدال الممثلين ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب آخر من الحوار، أوضحت أن حصولها على أي جائزة أو تكريم يعد لحظة تقدير مؤثرة تعوّض شعور الفنان أحيانًا بعدم الالتفات لجهوده، معتبرة أن الاعتراف بعطائه يترك بصمة قوية في حياته. وكشفت أنها اعتادت قياس وقتها بدقة شديدة، معتبرة أن تنظيم اليوم والحرص على ممارسة الرياضة – ولو بشكل محدود بعد جائحة كورونا – جزء أساسي من أسلوب حياتها.

كما استعادت ذكريات ترشحها في شبابها لمنحة "فولبرايت" بالولايات المتحدة، حيث تم اختيارها من بين نحو ألف متقدّم، وهو ما اعتبرته محطة فارقة عزّزت مسيرتها الأكاديمية والفنية.

وأشارت إلى أنها ما زالت تحرص على ممارسة الرياضة ولو لفترات قصيرة يوميًا، موضحة أن فترة جائحة كورونا أثرت على نشاطها البدني مثلما أثرت على الجميع. كما استرجعت ذكرياتها مع منحة "فولبرايت" التي حصلت عليها في بدايات مشوارها الأكاديمي بترشيح من الجامعة الأمريكية، والتي وصفتها بأنها كانت محطة فاصلة في حياتها.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن القراءة والكتابة تظل شغفها الأكبر منذ الطفولة، وأنها ترى في الكلمة والثقافة جمالًا أبديًا يمنح الحياة معناها الحقيقي.

