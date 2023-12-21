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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالشعر والغناء واستعراض المواهب|برنامج ترفيهي لأسر الأشقاء الفلسطينيين العالقين بالعريش

برنامج ترفيهي للفلسطينيين
برنامج ترفيهي للفلسطينيين العالقين في العريش

نظم فريق التطوع بمؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية" بشمال سيناء، برنامجا ترفيهيا لتقديم الدعم النفسي والخدمة والترفيه لأسر الأشقاء الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة  بموقع عمارات السبيل غرب العريش والذي خصصته محافظة شمال سيناء لاستضافتهم إلى حين  العودة إلى غزة.
 

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر قائد فريق التطوع ان البرنامج تضمن فقرات ترفيهية منوعة قدمها فريق أصحاب البصيرة من شباب وأطفال شمال سيناء  فاقدي البصر المبدعين  ، وتضمنت الفقرات أيضا إلقاء الشعر والمديح  والغناء واستعراض المواهب في الإلقاء والرسم وتقديم الهدايا لعدد 35 طفلا من أبناء الأسر الفلسطينية العالقين بالعريش.
 

ناد إجتماعي:

 حيث تبنت المؤسسة دورها بإنشاء ناد اجتماعي ، وتقديم الخدمات للأشقاءالفلسطينيين العالقين في شمال سيناء ، الي جانب تقديم الخدمات  لمرافقي الجرحى الفلسطنيين بمستشفى العريش العام،  وتأمين جانب من احتياجاتهم بالتعاون مع مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش.

وتلبية جانب من الاحتياجات الإنسانية للمصابين والجرحى، وتجهيز قاعدة بيانات متبرعين بالدم تحت الطلب،  والمشاركة في تجهيز وتعبئة وشحن مساعدات مواد غذائية ، والتي وصلت لمدينة العريش لصالح الفلسطينيين .
 

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العريش الفلسطينيين برنامج ترفيهي العالقين

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