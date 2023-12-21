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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 24930 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 30131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 10635 نقطة.

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7869 نقطة.

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

مؤشرات البورصة المصرية ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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