سرايا القدس تعلن عن هجوم ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وأمس الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية راجلة وجرافة عسكرية شرق حي الشجاعية في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها: "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ثاقب "برميلية" في قوة صهيونية راجلة وجرافة عسكرية شرق حي الشجاعية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تفجير فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها.