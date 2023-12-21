‏غدا.. هناء الشوربجي ضيفة برنامج معكم منى شاذلي

‏تحل الفنانة هناء الشوربجى ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي غدا الجمعة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل زينهم.

احتفل الفنان أحمد داود بانتهاء تصوير مسلسل زينهم و كتب عبر حساب في تطبيق Instagram :"الحمد لله.. فرکش مسلسل زينهم .. الذ واطيب مسلسل صورته من اول ما بدأت .. محظوظ وممتن جدا بمجهود كل فرد اسمه مكتوب على تيترات المسلسل من أكبر واحد لأصغر واحد كل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا .. بحبكوا جدا".

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

كما بدأ أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه مصري.