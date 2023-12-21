بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الزنكلون

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعي البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق و ذلك بحضور مديري إدارات (رعاية الحيوان – الرعاية التناسلية – نظم المعلومات – الإرشاد) بالمديرية ومدير إدارة مركز الزقازيق البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وأطباء وحدة الزنكلون البيطرية بالإشتراك مع فريق بحثي يتضمن ١٢باحث من المركز القومى للبحوث برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد حجازى المسئول عن القوافل العلاجية وكبار المربين بالقرية و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ٢١٥) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٠٧) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و(١٠) رأس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣٠٠) رأس ماشـية و ( ١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٧٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ( ٥٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و (١) حالة ولادة وعلاج أمراض الدواجن لعدد (١١٨٠) طائر وترقيم وتسجيل لـ (١١١) حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و التوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.