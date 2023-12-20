رئيس أزهر الشرقية يشارك في ندوة "أخلاقي عنواني".. تفاصيل

شارك الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية في ندوة تربوية بعنوان «أخلاقي عنواني»، والتي تهدف لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى تلاميذ المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم، ونظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية.

تحدث الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية عن ماهية الولاء والانتماء ودورهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وتقويم السلوك وتعزيز الدور الايجابي في استخدام برامج التواصل الاجتماعي والتصدي للظواهر الشاذة المنتشره بين الشباب والتي لا تناسب صحيح الدين.

وأقميت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وجمع من موجهي الأزهر الشريف وطلاب المعاهد الأزهرية.