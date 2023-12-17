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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية يضبط 2 طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين الزقازيق بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية برئاسة عبد الله اسماعيل مدير الإدارة وأحمد مرسى رئيس الرقابة ، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب سيارة نقل شيفروليه حمراء اللون قام صاحبها بتجميع 39 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ١٩٥٠ كجم ، وتم تحرير المحضر رقم ١٧١٠٥ لعام ٢٠٢٣ م جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة.

 

كما توجهت الحملة للتفتيش علي الأنشطة التجارية  للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ووصول الدعم لمستحقيه وتم تحرير المحضر رقم ١٦٨٦٤ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد أحد بدالي التموين لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى كمية من السلع التموينية بكمية قدرها ٢٠١ عبوة زيت تموينى و٥٢ كيلو سكر تموينى معبأ.

 

كما قامت الحملة بتحرير المحضر رقم ١٧١٠٤ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن البيع بإحدى المحال التجارية لحيازته وعرضه للبيع لحم بلدى مذبوح خارج السلخانة وتم التحفظ على ١٠ كجم لحوم وتم تحرير المحضر رقم ١٧٠٩٣ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان الزقازيق ضد صاحب تروسيكل وتم التحفظ على (٩) باكتات سكر بإجمالي (٩٠ كجم ) سكر مدعم ومحظور تداوله خارج المنظومة التموينية.

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 وقد تم تحرير محضر اثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بالتصرف فى عدد (٤ ) شكائر دقيق بلدى من حصة المخبز وتم تحرير (8) محاضر اثبات حاله لبعض اصحاب المخابز البلديه لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونيه وناقص الوزن ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ولعدم الاعلان عن بيانات المخبز.

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين الزقازيق بالإشراف علي توزيع (١٢) طن سكر على المواطنين بمعدل (٢) كيلو لكل بسعر الكيلو جرام الواحد(٢٧)جنيه بمناطق مختلفه بمدينة الزقازيق.

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